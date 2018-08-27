Спустя 50 лет после событий 1968 года парламент Чехии принял резолюцию, которая признает оккупацией ввод в Чехословакию войск Организации Варшавского договора. Поскольку прошел уже довольно длительный исторический период, можно ретроспективно дать объективный, не связанный с идеологией анализ этих событий.

Прежде всего, необходимо отметить, что они имеют более глубокие причины, чем принято считать при стереотипном их изложении. Оценивать эти события необходимо, исходя из конкретной исторической обстановки того времени. 60-е годы прошлого века — это пик противостояния СССР и США, стран НАТО и Варшавского договора в холодной войне. Ни одна сторона не желала идти на серьезные уступки и жестко отстаивала свои интересы в борьбе с идеологическим противником. Например, как только Северный Вьетнам стал оказывать серьезную помощь прокоммунистическим силам Южного Вьетнама и чаша весов в этой борьбе стала склоняться в сторону коммунистов, США ввели в Южный Вьетнам войска.

Что же заставило СССР и его союзников в 1968 году пойти на исключительный шаг — ввести войска в Чехословакию? Во-первых, в это время страны НАТО — прежде всего, США — превосходили СССР в тактическом ядерном оружии. В случае ядерного удара со стороны НАТО мы могли равноценно ответить противникам только с территории ГДР. Учитывая слабость армии ЧССР, в случае войны страна была бы достаточно быстро оккупирована (до недели, по мнению наших военных аналитиков) — с последующим выходом сил НАТО непосредственно к границам СССР и развертыванием их в Польше и Венгрии.

Естественно, в таких условиях присутствие нескольких наших дивизий в ЧССР могло бы изменить общую ситуацию и сделать США и их союзников более сговорчивыми. Но несмотря на многочисленные просьбы советского руководства, политическое руководство Чехословакии в лице Антонина Новотного, а затем сменившего его Александра Дубчека было категорически против размещения войск стран Варшавского договора на своей территории.

Во-вторых, после прихода Дубчека к власти в январе 1968 года он стал проводить политику, направленную на демонтаж социализма. Никто не мог добиться внятного объяснения: а что за реформы-то стали осуществляться, кроме введения свободы слова, многопартийности и антикоммунистической пропаганды? Реально же общественное мнение в стране готовилось к смене государственно-политического строя, что напоминает технологии действия современных «цветных» революций.

Чехословацкие СМИ прямо призывали к этому. Так, например, 6 мая секретарь ЦК КПЧ Честмир Цисарж на заседании в честь 150-летия Карла Маркса заявил: «Социализм не оправдал полностью надежды народов и трудящихся». Реформаторы утверждали, что в результате «советского экономического грабежа» в стране падает уровень жизни. Это была ложь. Уровень жизни рос, ЧССР получала сырье от СССР по ценам значительно ниже рыночных, а продавала готовую продукцию — трамваи, одежду, обувь. В результате «грабежа» долг СССР этой стране к 1991 году составил 5,4 млрд долларов. Для сравнения: сейчас, когда сбылась мечта реформаторов о переориентации, по сообщению чешского радио от 22 сентября 2017 года, долг Чехии составляет €173 млрд.

В феврале 1968-го за границу сбежал генерал Шейна, застрелился замминистра обороны генерал Янко. В прессе их обвинили в организации переворота в пользу Новотного, что дало повод для массовой чистки в ЦК, МО, министерствах и спецслужбах от просоветски настроенных сотрудников. 40 уволенных партийных и государственных функционеров покончили жизнь самоубийством. В их числе — генерал Янку, воевавший с нацистами в рядах Чехословацкого корпуса. И пресса вела активную кампанию шельмования тех, кто выступал против такой политики.

«Реформаторы» для осуществления своих планов готовились и к вооруженной борьбе. После ввода войск Организации Варшавского договора по всей стране были обнаружены тайные склады оружия, а также 35 частных радиостанций, которые призывали население к вооруженному сопротивлению.

С апреля 1968 года чешские СМИ открыто ставили вопрос: когда мы наконец избавимся от СССР? Начальник административного отдела ЦК КПЧ Прхлик (между прочим, бывший начальник ГПУ МО ЧССР) заявлял, что надо выходить из Варшавского договора. Ясно, что в блоковой системе, сложившейся в Европе в то время, в этом случае Чехословакия неизбежно оказалась бы в НАТО. Этого в Москве допустить не могли.

Заметим, в постсоветский период решение о вступлении в НАТО было принято Прагой тогда, когда Россия не имела общей границы с Чехией и не представляла никакой угрозы. Реальный смысл в этом шаге чешских политиков (все как один — активные участники «пражской весны») отсутствовал. Теперь же Чехия стала активным помощником и союзником США в деле размещения систем ПРО. Так что получается, непопулярное решение руководства Варшавского Договора отодвинуло подобное развитие событий на 30 лет.

Сегодня нам не за что просить прощения, так как СССР в жестком противостоянии со странами НАТО в 1968 году отстаивал свои геополитические интересы. Мы не осуществляли каких-то репрессий или «экономического грабежа» Чехословакии. В результате многочисленных провокаций там в эти дни погибли 98 военнослужащих — наших соотечественников. Например, 21 августа головная машина советской танковой колонны не успевала остановиться и, чтобы не задавить женщин и детей, — на что и рассчитывали экстремисты, — экипаж бросил танк в кювет. Заживо сгорели старшина Юрий Андреев, младший сержант Евгений Махотин и рядовой Петр Казарык. Разве можно называть таких людей «оккупантами»?

Автор — профессор, заместитель заведующего кафедрой российской политики МГУ, вице-президент РАПН

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