Скульптуру в честь хореографа Мариуса Петипа открыли в Самаре

В Самаре открыта скульптурная композиция «Архитектура танца», посвященная творчеству знаменитого хореографа и балетмейстера Мариуса Петипа. Она представляет собой семь различных фигур, которые застыли в различных балетных па.

Авторы композиции — местные архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. По словам одного из создателей, фигуры сделаны из нержавейки, высота каждой около 3,5 м. Проект осуществлялся на частные пожертвования. А его партнером стал Самарский академический театр оперы и балета.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, выступая на торжественной церемонии, назвал композицию музыкой, застывшей в металле.

НИА «Самара» напоминает, что 2018 год посвящен русскому балету. В этом году отмечается 200-летие со дня рождения великого хореографа Мариуса Петипа. Считается, что именно благодаря ему русский балет стали называть лучшим в мире. Петипа создал свод правил, которые до сих пор считаются основами балетного академизма.