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В Петербурге скончался балетмейстер фильмов с Гурченко и Высоцким

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Советский балетмейстер и педагог Валентин Манохин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал «78» со ссылкой на родственника усопшего.

Манохин родился 10 октября 1934 года в Воронежской области. Учился в Хореографическом училище при Большом театре в Москве и Хореографическом училище им. А. Вагановой в Ленинграде.

В 1970–1980-х годах работал на «Мосфильме» и «Ленфильме» в качестве постановщика танцев и пластических фрагментов во многих фильмах. Также сотрудничал с телережиссером Евгением Гинзбургом.

В 1969 году Манохин стал балетмейстером музыкального фильма «Опасные гастроли» с Владимиром Высоцким в главной роли. В 1976 году работал над фильмом «Волшебный фонарь», где сыграла Людмила Гурченко.

В 1990-х годах балетмейстер работал за рубежом, в том числе в Италии, Испании и Израиле. Эту работу он совмещал с педагогической деятельностью.

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