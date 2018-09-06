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ICANN предупредила о возможном сбое в работе интернета в октябре

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Интернет-пользователи могут столкнуться с проблемой доступа к Сети 11 октября текущего года. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила пресс-служба корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

В этот день впервые в истории произойдет смена криптографических ключей, задачи которых защита системы доменных имен. В корпорации не исключают, что в течение 48 часов некоторые ресурсы будут недоступны. При этом система будет выдавать ошибку «server failure» или SERVFAIL.

В корпорации подчеркнули, что проблемы с доступом к Сети затронут небольшой процент интернет-пользователей.

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с телеканалом RT подчеркнул, что рядовым пользователям стоит опасаться лишь паузы в пользовании интернета. Он также призвал граждан отказаться от мобильных банков на время смены криптографических ключей.

Криптографические ключи были внедрены в 2010 году. Их задача — обеспечение безопасности и целостности интернет-адресации. Ключи необходимо менять каждые пять лет, однако в 2015 году к процессу не были готовы провайдеры, поэтому его пришлось отложить.

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