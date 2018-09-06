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Программист в США сбросил 80 кг благодаря фастфуду

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Программист из США Энтони Браун принял решение худеть после того, как под ним треснули весы на отметке 170 кг. Такой вес он набрал, потому что вел сидячий образ жизни и предпочитал питаться бургерами, картошкой фри и газировкой, пишет Mirror.

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Пересмотреть отношение к своему образу жизни Брауна вынудил диагноз сестры, которая заболела сахарным диабетом. Тогда он стал питаться овощами, овсянкой и куриными грудками, но его самодисциплины хватило лишь на месяц. Тогда он снова включил бургеры в свой рацион, но снизил ежедневное потребление калорий с 8 тыс. до 2 тыс., пишет «Ридус». Как признался Браун, на этой диете он еженедельно терял по 1–2 кг.

Кроме того, мужчина начал заниматься спортом, чтобы избежать обвисания кожи из-за стремительного похудения. Он тратил на это час в день, и это помогло ему сформировать атлетичное тело, а вес Брауна составил 94 кг. После этого он оставил профессию программиста и стал фитнес-тренером.

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