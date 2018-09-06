Программист в США сбросил 80 кг благодаря фастфуду
Программист из США Энтони Браун принял решение худеть после того, как под ним треснули весы на отметке 170 кг. Такой вес он набрал, потому что вел сидячий образ жизни и предпочитал питаться бургерами, картошкой фри и газировкой, пишет Mirror.
Пересмотреть отношение к своему образу жизни Брауна вынудил диагноз сестры, которая заболела сахарным диабетом. Тогда он стал питаться овощами, овсянкой и куриными грудками, но его самодисциплины хватило лишь на месяц. Тогда он снова включил бургеры в свой рацион, но снизил ежедневное потребление калорий с 8 тыс. до 2 тыс., пишет «Ридус». Как признался Браун, на этой диете он еженедельно терял по 1–2 кг.
Кроме того, мужчина начал заниматься спортом, чтобы избежать обвисания кожи из-за стремительного похудения. Он тратил на это час в день, и это помогло ему сформировать атлетичное тело, а вес Брауна составил 94 кг. После этого он оставил профессию программиста и стал фитнес-тренером.