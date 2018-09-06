Автопробег стартовал на Сахалине в честь книги Чехова «Остров Сахалин»

На острове Сахалин стартовал автопробег в честь одноименного произведения Антона Павловича Чехова, которому в 2020 году исполняется 125 лет со дня опубликования.

Автопробег начался в среду, 5 сентября, возле музея книги Чехова «Остров Сахалин» в Южно-Сахалинске. Путешественникам предстоит в течение трех дней добраться до исторической столицы региона — города Александровска-Сахалинского и затем вернуться обратно в современную столицу.

В пробеге примут участие представители объединенной редакции ФСИН России, сотрудники ФСИН России, ветераны уголовной исполнительной системы и общественники. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Город Александровск-Сахалинский был главным городом островного региона в царские времена. В 1869 году император Александр II официально утвердил каторгу на Сахалине, после чего остров на 35 лет превратился в самую страшную каторгу в России. За время ее существования на Сахалин были сосланы около 37 тыс. человек.

Одним из самых важных событий в истории каторги на Сахалине стал приезд молодого врача Чехова в 1890 году. Как сам отмечал Антон Павлович, за те несколько месяцев, что он пробыл на острове, он смог провести полную перепись населения, собрать сотни заметок, историй жизней каторжан и местных жителей.

Собранные Чеховым данные легли в основу книги «Остров Сахалин», которая впоследствии была признана монументальным этнографическим, историческим и литературным научным трудом. Изданная книга шокировала весь Петербург того времени, в том числе и императора. Фактически это привело к введению ряда послаблений, что значительно улучшило жизнь каторжан.