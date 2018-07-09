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Музейный проект «Встреча в Ялте» подготовили на Белой даче Чехова

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Фото: commons.wikimedia.org/JanManu
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Межрегиональный выставочный проект «Встреча в Ялте» стартует на Белой даче А.П. Чехова 12 июля. Выставка «Толстой. Чехов. Крым» посвящена встречам двух великих писателей.  

Как пишет Крыминформ, гости экспозиции «Остров Сахалин: сквозь время» смогут познакомиться с историей острова, куда в 1890 году совершил свое знаменитое путешествие Антон Чехов. Он посещал тюрьмы и поселения, занимался переписью населения, лечил людей. 

Дом-музей Чехова расположен в Ялте, где писатель провел последние годы жизни. Здание по проекту архитектора Л.Н. Шаповалова построили всего за 10 месяцев. Именно здесь были написаны пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад», рассказ «Дама с собачкой», повесть «В овраге» и рассказы «Архиерей», «На святках» и «Невеста».

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