Керамический протез коленного сустава разработают в Новосибирске

Уникальный протез с вкладками из высокопрочной керамики планируют разработать в Новосибирске. Это первый подобный проект во всем мире.

Соглашение о разработке подписали Новосибирский государственный технический университет, компания «НЭВЗ-Керамикс» и НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна. По соглашению первые партии протеза с вкладками из высокопрочной керамики будут подготовлены к концу 2018 года, после чего начнутся их испытания. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Протезы коленного сустава в настоящий момент изготавливают из сплава титана и сверхмолекулярного полиэтилена, они изнашиваются за 10–15 лет, после чего пациентам приходится проводить повторную операцию. Керамический протез может прослужить вдвое дольше.

Ранее новосибирские специалисты разработали керамический протез тазобедренного сустава. За несколько лет их установили более чем 3 тыс. пациентов.