Потерявшему лапу из-за браконьеров тигру изготовят протез

Для оставшегося без лапы по вине браконьеров бенгальского тигра изготовят протез. Об этом пишет The Guardian.

Хищник угодил в капкан семь лет назад вместе с сородичем. Второй тигр погиб. Причиной такого решения ветеринаров послужила начинающаяся гангрена. Тигру дали кличку Сазебрау, выходили и отправили в приют для животных неподалеку от индийского города Нагпур.

Как пишет НСН, в 2017 году тигра посетил хирург-ортопед Сашрут Бабхулкар и заявил, что хищнику необходим протез, который избавит его от боли, которую тот испытывает при ходьбе. 26 августа по инициативе международного консилиума врачей был сделан первый рентген лапы животного для изготовления модели протеза и планирования дальнейших действий ветеринара.