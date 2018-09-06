США два месяца скрывали потерю американского самолета-шпиона

Командование военно-воздушных сил США признало потерю разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, который потерпел крушение у побережья Испании два месяца назад.

Как пишет The Drive, обломки аппарата подняли со дна Средиземного моря и доставили на военную базу Рота, откуда их отправят в Соединенные Штаты для инспекции. Издание отмечает, что это не первый подобный случай, но только в этот раз американские военные признали потерю своего самолета.

Командование ВВС США использует аппараты типа Global Hawk для разведки вдоль линии разграничения в Донбассе, а также для наблюдения за российскими кораблями в районе Черного моря, на Балтике и в Средиземноморье.

6 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые примут участие в учениях НАТО Ample Strike – 2018 в Чехии.