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США два месяца скрывали потерю американского самолета-шпиона

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Фото: commons.wikimedia.org
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Командование военно-воздушных сил США признало потерю разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk, который потерпел крушение у побережья Испании два месяца назад.

Как пишет The Drive, обломки аппарата подняли со дна Средиземного моря и доставили на военную базу Рота, откуда их отправят в Соединенные Штаты для инспекции. Издание отмечает, что это не первый подобный случай, но только в этот раз американские военные признали потерю своего самолета.

Командование ВВС США использует аппараты типа Global Hawk для разведки вдоль линии разграничения в Донбассе, а также для наблюдения за российскими кораблями в районе Черного моря, на Балтике и в Средиземноморье.

6 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые примут участие в учениях НАТО Ample Strike – 2018 в Чехии.

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