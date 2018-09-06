В администрации Иркутской области произвели выемку документов

Правоохранительные органы произвели выемку документов в администрации Иркутской области утром 6 сентября, сообщил один из сотрудников госучреждения.

Как рассказали РБК в управлении Следственного комитета России по региону, в плановых мероприятиях участвовали представители СКР, полиции и прокуратуры. По данным издания, проверки связаны с выборами в местное Заксобрание, в частности с экс-мэром, ныне вице-губернатором Виктором Кондрашовым.

Источник в областной администрации сообщил, что чиновнику вменяют неточное заполнение декларации об имуществе. «Правительство уже дало ответ, что один и тот же участок дважды требуют указать, и в декларации нет нарушений», — отметил он.

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич не стала комментировать происходящее.

9 сентября в единый день голосования в Иркутской области пройдут выборы депутатов регионального парламента, а также состоятся 165 муниципальных кампаний.

4 сентября сообщалось, что в Махачкале задержали руководителя дагестанского филиала ФКУ Упрдор «Каспий» Магомедрасула Омарова. В его кабинете прошел обыск в рамках расследования хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию автодорог.