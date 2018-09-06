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Американцы объявили «огненный протест» бренду Nike

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Американцы начали массово уничтожать продукцию производителя спортивной одежды Nike. Виной тому — рекламная кампания фирмы, которой в интернете объявили бойкот.

Пользователи Сети публикуют фото и видео, на которых они сжигают вещи с логотипом бренда, сопровождая посты хештегами #BoycottNike и #JustBurnIt.

Скандал разгорелся после того, как Nike подписал рекламный контракт со звездой американского футбола Колином Каперником, поступок которого вызвал бурную реакцию общественности, — два года назад спортсмен отказался вставать при исполнении национального гимна США. Каперник заявил, что ему стыдно за страну, где людей притесняют по цвету кожи.

Контракт с Nike Каперник заключил еще в 2011 году, однако после скандала с гимном спортсмен не появлялся в рекламе бренда. Теперь же его пригласили для участия в кампании, приуроченной к 30-летию слогана Just Do It, пишет телеканал «Звезда».

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