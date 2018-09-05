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В Китае группу людей задержали за продажу дорогих подделок на $150 млн

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Фото: Global Look Press/x99
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Группа людей из 15 человек задержана в Китае по подозрению в продаже за рубеж подделок дорогих брендов на $150 млн. Товар они поставляли в 47 стран через интернет.

Как пишет ТАСС, среди контрафакта были обувь, сумки и одежда. Их сбыт осуществлялся через десятки сайтов на английском и испанском языках. Продукция закупалась в китайских провинциях Фуцзянь и Гуандун, а затем отправлялась покупателям. Отмечается, что первые подозреваемые были задержаны еще в мае текущего года.

В начале августа компания Unilever предложила производителям чая маркировать упаковки с продукцией для борьбы с нелегальными поставками.

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