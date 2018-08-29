Стивен Сигал откроет в России школу айкидо
Актер Стивен Сигал планирует открыть в России школу айкидо под своим брендом Ten Shin, что в переводе означает «Небесная душа».
Заявку на регистрацию бренда в России актер подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 24 августа.
Как рассказал представитель актера Анар Рейбанд агентству городских новостей «Москва», под этим названием с 1974 года работают школы на Западе.
«Поскольку он [Сигал] живет в России и является гражданином этой страны, актер хочет, чтобы этот бренд тоже перекочевал в РФ, чтобы он спокойно мог им пользоваться», — сказал его представитель.
Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года, затем его назначили спецпредставителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям, напоминает RT.
В новом качестве Сигал будет способствовать реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, уверены в МИДе.