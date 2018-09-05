Самолет НАТО провел многочасовую разведку у границ России

Самолет НАТО E-3A Sentry AWACS совершил 5 сентября многочасовой полет у западных границ России вблизи Калининграда, сообщают западные авиационные ресурсы.

Отмечается, что AWACS с бортовым номером LX-N90459 и позывным NATO06 поднялся с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии.

Он курсировал более трех часов вблизи Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Как указывает «Интерфакс», данный самолет способен вести радиоэлектронную разведку на глубину более 500 км территории противника. Таким образом, AWACS имел возможность «просматривать» не только всю Калининградскую область, но и большую часть Псковской и Ленинградской областей.

31 августа Минобороны РФ сообщило, что российские истребители за прошедшую неделю поднимались на перехват иностранных самолетов у границ РФ девять раз. Воздушную разведку у российских рубежей вели 22 летательных средства. Нарушения воздушного пространства РФ допущено не было.