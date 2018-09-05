Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции может пройти в Стамбуле. Он пояснил, что в ближайшие дни помощники Владимира Путина, Реджепа Эрдогана, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона проработают повестку встречи на высшем уровне.

«Я не исключаю, что в ближайшее время, может быть, где-то в течение десяти дней, у нас с коллегами состоится такой контакт, в ходе которого мы, может быть, проработаем повестку дня возможного саммита», — сказал 5 сентября Ушаков.

Дата четырехсторонних переговоров будет установлена после того, как лидеры стран согласуют повестку встречи, уточняет «РИА Новости».

«Как мне представляется, все четыре стороны согласны ориентироваться на его проведение в Турции, в Стамбуле», — отметил помощник главы государства.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках сентябрьского саммита России, Турции и Ирана в Тегеране состоятся отдельные переговоры президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.