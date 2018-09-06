Прямой эфир

В Подмосковье пятерых мужчин обвинили в похищениях и вымогательстве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве, расследуют в Щелковском районе Подмосковья.

Как сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России, следователи установили, что 3 июля 2018 года подозреваемые насильно посадили в автомобиль двух мужчин и отвезли их в город Балашиху. Там, угрожая оружием, похитители потребовали 500 тыс. рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 млн рублей. Кроме того, злоумышленники завладели двумя дорогими автомобилями потерпевших.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Ингушетии. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Похищение человека». Они заключены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в сентябре московская полиция задержала подозреваемых в организации серии автоподстав. Они брали автомобили представительского класса в аренду, делали царапины заранее, а затем инсценировали ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве задержали незаконно обналичившую более миллиарда рублей банду
СК рассказал об информаторах банды ГТА из числа трудовых мигрантов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017