В Подмосковье пятерых мужчин обвинили в похищениях и вымогательстве

Уголовное дело в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в похищении людей и вымогательстве, расследуют в Щелковском районе Подмосковья.

Как сообщается на YouTube-канале Следственного комитета России, следователи установили, что 3 июля 2018 года подозреваемые насильно посадили в автомобиль двух мужчин и отвезли их в город Балашиху. Там, угрожая оружием, похитители потребовали 500 тыс. рублей, а также расписки по долговым обязательствам на сумму более 10 млн рублей. Кроме того, злоумышленники завладели двумя дорогими автомобилями потерпевших.

Подозреваемые были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за аналогичные преступления, уроженцы Ингушетии. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Вымогательство» и «Похищение человека». Они заключены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в сентябре московская полиция задержала подозреваемых в организации серии автоподстав. Они брали автомобили представительского класса в аренду, делали царапины заранее, а затем инсценировали ДТП.