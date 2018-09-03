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В Москве задержана группа подозреваемых в автоподставах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московская полиция задержала подозреваемых в организации серии автоподстав. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

К стражам порядка обратился житель Москвы, попавший в ДТП на улице академика Челомея, сообщает столичное управление МВД. По его словам, после столкновения его машины с иномаркой представительского класса ее водитель и пассажир потребовали немедленной выплаты 5 млн рублей. Мужчина заехал в банк, снял деньги и отдал их вымогателям, после чего те скрылись.

Позже полицейские задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья и 38-летнего жителя Подмосковья. В их автомобиле обнаружены поддельные государственные регистрационные знаки. Установлено, что они брали автомобили представительского класса в аренду, делали царапины заранее, а затем инсценировали ДТП и выдвигали требования, сказала Волк.

Мужчины арестованы, следствие выясняет все эпизоды их противоправных действий.

В феврале в Ульяновске было передано в суд дело четырех местных жителей, которые инсценировали повреждения дорогих автомобилей и получали завышенную страховку по фиктивным заключениям.

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