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Моника Левински и Билл Клинтон стали героями документального сериала

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Фото: Global Look Press/Barbara Kinney/CNP/AdMedia
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Телекомпания A&E и студия Jigsaw Productions сняли документальный сериал под рабочим названием «Импичмент Билла Клинтона», пишет The Hollywood Reporter.

Авторы фильма провели собственное расследование событий 20-летней давности, когда развивались отношения между бывшим президентом США Биллом Клинтоном и практиканткой Белого дома Моникой Левински, пишет «Газета.ру».

В сериал вошло интервью с Левински, в котором она рассказывает о предательстве подруги, записавшей разговоры с ней на диктофон. Также в фильме есть записи с тремя женщинами, обвинявшими Клинтона в домогательствах.

Премьера сериала намечена на 18 ноября на A&E.

В январе 1998 года Клинтона, занимавшего тогда пост президента США и состоявшего в браке с Хиллари Клинтон, обвинили в связи с Левински, которая на тот момент являлась практиканткой Белого дома. После завершения расследования в отношении Клинтона были подготовлены обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию, ведущие к импичменту, однако вскоре они были сняты.

В июне 2018 года сообщалось, что экс-президент не намерен лично извиняться перед Левински. Он отметил, что после скандала ни разу не разговаривал с женщиной, но добавил, что не раз публично заявлял, что сожалеет о случившемся. 

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