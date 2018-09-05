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Союз вкладчиков начал сбор подписей за изменение конституционного статуса ЦБ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Союз вкладчиков собирает подписи под обращением с просьбой пересмотреть конституционный статус Банка России. Об этом заявил глава организации Николай Николаев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

При ликвидации банков так называемые вкладчики-«превышенцы» — лица, чей вклад превышает 1,4 млн рублей и потому не попадает под страхование, — лишились своих средств. Николаев видит причину этого в неоправданной политике ЦБ, который, будучи юридическим лицом с закрепленными в Конституции функциями, никому не подчиняется. В связи с этим Союз вкладчиков считает необходимым изменить статус Центробанка.

По словам Николаева, для этого есть несколько инструментов, и первый из них — обращение к президенту РФ, которое уже составлено. Он отметил, что на данный момент документ подписали 30 тыс. человек.

Второй способ — обратиться в Государственную думу, так как Банк России подотчетен нижней палате парламента. Однако, по словам Николаева, организация уже направляла открытые письма спикеру Госдумы Вячеславу Володину, но данный вопрос не входит в сферу его ответственности — он перенаправляет запрос в профильный комитет, а тот — в Центробанк.

В то же время Николаев отметил, что проблема нашла отклик в регионах.

Организация направила около 170 обращений кандидатам в преддверии единого дня голосования, и 40% из них откликнулись. При этом 90% ответивших кандидатов заявили о поддержке инициативы Союза вкладчиков. По мнению лидера организации, на этой основе в будущем можно будет рассмотреть вопрос о референдуме.

Союз вкладчиков представляет интересы пострадавших физических и юридических лиц после отзыва лицензий у банков. Всего с 2013 года ЦБ лишил права работы более 300 банков. По данным союза, при этом пострадало свыше 247 тыс. физических лиц, у которых в банках с отозванной лицензией «сгорело» около 440 млрд рублей.

Особый конституционно-правовой статус ЦБ установлен 75-й статьей Конституции России. Она определяет его исключительное право на осуществление денежной эмиссии. При этом ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, отмечается на сайте регулятора.

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