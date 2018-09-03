От кандидатов потребовали защитить права вкладчиков

Союз вкладчиков России обратился к кандидатам на выборные должности с призывом защитить вкладчиков-«превышенцев». Это те, у кого на счетах в банках находились суммы, превышающие лимит выплат страхового возмещения по вкладам, который сейчас составляет 1,4 млн рублей.

«Люди потеряли деньги, заработанные за десятки лет честным трудом. Мы требуем ответить кандидатов на высокие должности, как они собираются защищать наши права», — заявил председатель Союза вкладчиков Николай Николаев.

«Жаль, что в России не могут осознать, что клиенты, держащие в банке больше, чем 1,4 млн, — это представители наиболее активной части общества. Чтобы заработать серьезные деньги, зачастую необходимы неординарные навыки. Это во многом цвет страны. И вот вместо того, чтобы всячески поддержать таких граждан, позволить им работать еще более продуктивно, развивать отрасли, в которых они продвигают страну, наши власти, напротив, фактически лишают их заработанного», — заявил изданию «Ньюс 24» кандидат на пост главы Якутии Гаврил Парахин.

По мнению кандидата в губернаторы Подмосковья Лилии Беловой, необходим такой механизм управления, который позволил бы контролировать банковскую сферу на всех уровнях, от выдачи лицензии банку до ее отзыва.

«Если уж эти механизмы не работают, то впору написать такие законы, которые будут предписывать людям не нести деньги в банки, а закапывать их в огороде», — заметила Белова.

Кандидат в губернаторы Красноярского края Александр Лымпио считает, что нужно призвать к ответственности Центробанк.

«ЦБ занимается фактическим обманом. Сначала он выдает банкам лицензию, а после у некоторых по тем или иным причинам отзывает. Однако что мешало регулятору изначально контролировать тот или иной банк? Почему не ведется текущий аудит? Иначе говоря, Центробанк сам плодит неблагонадежные кредитные учреждения, а после, ликвидируя их, оставляет граждан наедине со своими проблемами», — заявил Лымпио.

Союз вкладчиков представляет интересы пострадавших физических и юридических лиц после отзыва лицензий у банков. Всего с 2013 года ЦБ лишил права работы более 300 банков. По данным союза, при этом пострадало свыше 247 тыс. физических лиц, у которых в банках с отозванной лицензией «сгорело» около 440 млрд рублей.