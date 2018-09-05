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Работники лондонского аэропорта почтили память Фредди Меркьюри танцами

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Фото: РЕН ТВ
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Сотрудники лондонского международного аэропорта «Хитроу» переоделись в сценические костюмы лидера группы Queen Фредди Меркьюри и исполнили танец, чтобы почтить память одного из величайших рок-музыкантов ХХ века, которому сегодня исполнилось бы 72 года.

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Британская газета Daily Mail отмечает, что в молодости Меркьюри работал грузчиком в этом же аэропорту и в честь дня рождения певца сотрудники воздушной гавани исполнили пародию на его наиболее запоминающиеся движения во время выступлений. Постановкой танца занималась хореограф британской версии шоу «X-фактор» Линдон Ллойд.

«Фредди Меркьюри, бесспорно, был настоящей рок-звездой и идея отпраздновать его день рождения в аэропорту «Хитроу», где он раньше работал, оказалась невероятно захватывающей», — заявил менеджер авиакомпании British Airways Адам Дьюи.

Помимо этого, в день рождения Меркьюри на табло рейсов в аэропорте разместили цитаты из песен группы Queen, а пассажирам с именами Фредди, Фредрик или Фаррух (настоящее имя певца парсийского происхождения — ред.) предложили бесплатно воспользоваться услугами зала первого класса.

В мае вышел первый трейлер фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри. Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек, прославившийся благодаря участию в сериале «Мистер Робот».

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