Работники лондонского аэропорта почтили память Фредди Меркьюри танцами

Сотрудники лондонского международного аэропорта «Хитроу» переоделись в сценические костюмы лидера группы Queen Фредди Меркьюри и исполнили танец, чтобы почтить память одного из величайших рок-музыкантов ХХ века, которому сегодня исполнилось бы 72 года.

Британская газета Daily Mail отмечает, что в молодости Меркьюри работал грузчиком в этом же аэропорту и в честь дня рождения певца сотрудники воздушной гавани исполнили пародию на его наиболее запоминающиеся движения во время выступлений. Постановкой танца занималась хореограф британской версии шоу «X-фактор» Линдон Ллойд.

«Фредди Меркьюри, бесспорно, был настоящей рок-звездой и идея отпраздновать его день рождения в аэропорту «Хитроу», где он раньше работал, оказалась невероятно захватывающей», — заявил менеджер авиакомпании British Airways Адам Дьюи.

Помимо этого, в день рождения Меркьюри на табло рейсов в аэропорте разместили цитаты из песен группы Queen, а пассажирам с именами Фредди, Фредрик или Фаррух (настоящее имя певца парсийского происхождения — ред.) предложили бесплатно воспользоваться услугами зала первого класса.

В мае вышел первый трейлер фильма «Богемская рапсодия», посвященного группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри. Главную роль в картине исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек, прославившийся благодаря участию в сериале «Мистер Робот».