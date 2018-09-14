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Заграничный вопрос

Поступающим на военную службу придется сообщить о родственниках за рубежом
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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Будущих военных спросят о визитах за рубеж и родственниках, проживающих за границей. Минобороны скорректирует содержание контрактов о прохождении службы в армии. Серьезно изменится анкета, куда добавятся вопросы о зарубежных связях кандидата. Недостоверная информация, указанная в анкете, приведет к отказу от заключения контракта. Нововведения коснутся будущих солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов. А также курсантов военных учебных заведений и студентов военных учебных центров. Предполагается, что новый подход поможет грамотно подобрать кадры и при этом обеспечить режим секретности.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что ведомство подготовило поправки в приказ № 733 от 2015 года «Об организации комплектования Вооруженных сил РФ солдатами (матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходящими военную службу по контракту».

В документе указаны основные требования к содержанию автобиографий будущих контрактников и список вопросов, на которые им придется ответить в письменном виде. Сейчас текст приказа находится на стадии внутриведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу.

В анкете появится вопрос «о пребывании за границей (где, когда, с какой целью)». Также теперь придется сообщить о наличии загранпаспорта, «ходатайствах о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое)», родственниках за рубежом. 

В случае, если кандидат сообщил недостоверные данные, контракт с ним заключен не будет. А если обман вскроется уже в процессе службы, такого военнослужащего ждет увольнение.

Также в анкете, которая прилагается к контракту, предусмотрены вопросы о семейном положении, месте постоянного проживания, «привлечении кандидата и его близких родственников к уголовной ответственности (когда, за что и мера наказания)». Кроме того, кандидаты в обязательном порядке ответят на вопрос, имеют ли они гражданство другого государства и меняли ли российское гражданство на другое (прежнее гражданство, когда и по какой причине). 

Будущий контрактник также должен будет написать автобиографию «собственноручно в произвольной форме». Но в ней нужно будет обязательно указать фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также сведения о полученном образовании, специальности, трудовой деятельности, отношении к воинской обязанности и военной службе в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и силовых службах.

Сейчас желающие служить по контракту тоже пишут автобиографии, но четких требований к тому, какую информацию в обязательном порядке в ней надо указать, не существует. 

Информация из анкет поможет грамотно подобрать и распределить кадры, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Он напомнил, что в зависимости от наличия или отсутствия родственников за рубежом может присуждаться военно-учетная специальность и степень допуска к секретной информации. Младший командный состав нередко имеет к ней доступ. Шифровальщики, например, могут работать с секретными документами, отметил эксперт.

Как писали «Известия», в этом году военное ведомство разработало новый порядок обучения студентов в военных учебных центрах.  Речь идет о будущих сержантах и старшинах, солдатах и матросах запаса. Студенту могут отказать в обучении, если его нельзя допустить к работе с секретными документами. Обстоятельствами, препятствующими допуску, могут быть наличие второго гражданства, родственники, проживающие за границей, недвижимость за рубежом и даже работа в иностранных компаниях.

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