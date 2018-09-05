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Кудрин рассказал о вхождении главы Минэкономразвития в состав ЦСР

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Совет Центра стратегического развития (ЦСР) рассмотрит вопрос о вхождении в его состав министра экономического развития РФ Максима Орешкина, а самого ведомства — в состав учредителей ЦСР.

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Об этом 5 сентября заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин, возглавляющий совет ЦСР с 2016 года.

«В ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении Минэкономразвития в состав учредителей, а Максима Орешкина — в состав совета. Теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», — сказал он агентству ТАСС.

В настоящее время аналитический центр, по словам Кудрина, станет экспертной площадкой, в том числе по выработке стратегических предложений для руководства страны.

Центр стратегического развития создан в 1999 году по инициативе президента России Владимира Путина как площадка, на которой представители власти, бизнеса и эксперты работают над стратегиями развития страны.

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