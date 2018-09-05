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Собака со вставной челюстью напугала и развеселила пользователей Сети

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Фото: twitter.com/Eunice
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Пес в США стащил вставную челюсть у отца своей хозяйки и примерил ее. Фотографии нашкодившего питомца опубликованы в соцсети Twitter.

«Несколько месяцев назад моя собака Мэгги украла протезы папы, пока он спал (его десны болели, поэтому он вытащил челюсть в середине дня), затем он нашел Мэгги в таком виде», — приводит телеканал «360» слова хозяйки собаки под ником Eunice.

Подписчики на публикацию отреагировали по-разному. Кто-то писал об испуге встретить такую собаку в «темном коридоре», кто-то же счел этот перформанс забавным.

4 сентября сообщалось, что разрыв между количеством фотографий собак и котов в Instagram составил 25 млн.

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