Собака со вставной челюстью напугала и развеселила пользователей Сети

Пес в США стащил вставную челюсть у отца своей хозяйки и примерил ее. Фотографии нашкодившего питомца опубликованы в соцсети Twitter.

You guyssss! A few months ago my dog, Maggie, stole my dads dentures while he was napping (his gums had been hurting him so he took them out mid-afternoon) and he found her like this. Lmfaooo im deadddd rn remembering this @dog_feelings @dog_rates pic.twitter.com/lz9WIKFJEg — Eunice (@eUniFiEd) 24 августа 2018 г.

«Несколько месяцев назад моя собака Мэгги украла протезы папы, пока он спал (его десны болели, поэтому он вытащил челюсть в середине дня), затем он нашел Мэгги в таком виде», — приводит телеканал «360» слова хозяйки собаки под ником Eunice.

Подписчики на публикацию отреагировали по-разному. Кто-то писал об испуге встретить такую собаку в «темном коридоре», кто-то же счел этот перформанс забавным.

4 сентября сообщалось, что разрыв между количеством фотографий собак и котов в Instagram составил 25 млн.