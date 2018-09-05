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Рафаэль Надаль вышел в полуфинал US Open

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Фото: REUTERS
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль пробился в полуфинал турнира «Большого шлема» US Open, обыграв в упорной борьбе австрийца Доминика Тима. Об этом 5 сентября, сообщает пресс-служба Международной ассоциации теннисистов (ATP).

Встреча продолжалась 4 часа 49 минут и завершилась со счетом 3:2 (0:6; 6:4; 7:5; 6:7; 7:6) в пользу испанского теннисиста.

За выход в финал US Open Надаль поборется с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, занимающим третье место в мировом рейтинге. Встреча пройдет в пятницу, 7 сентября.

Во втором полуфинале встрятся победители пар Марин Чилич (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония) и Новак Джокович (Сербия) — Джон Миллман (Австралия).

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

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