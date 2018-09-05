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ММАС-2018 дал старт электронным одобрениям типа транспортного средства

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Фото: Depositphotos
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Участники Московского международного автомобильного автосалона (ММАС-2018) подписали пятистороннее соглашение о начале перехода на электронное оформление одобрений типа транспортного средства (ОТТС/ОТШ). Об этом сообщила пресс-служба администратора Систем электронных паспортов в ЕАЭС — АО «Электронный паспорт».

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Как отметил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, перевод ОТТС/ОТШ в электронный вид станет еще одним важным шагом для цифровизации автомобильного рынка.

«Переход на электронный формат позволит сделать процедуры подтверждения соответствия автомобилей более прозрачными и значительно ускорить процесс оформления документации для вывода автомобилей на рынок», — пояснил представитель ведомства.

В пресс-службе отметили, что электронная система снижает до минимума риски технических ошибок и намеренных нарушений при оформлении документов. В перспективе участники соглашения планируют создать цифровую информационную базу по всем транспортным средствам благодаря интеграции с системами электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).

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