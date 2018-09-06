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Сергей Лавров посетит Берлин

В столице Германии глава МИД РФ встретится с министром иностранных дел страны Хайко Маасом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава российского МИДа Сергей Лавров 14 сентября посетит Берлин. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Германии. В диппредставительстве уточнили, что поездка министра связана с завершением перекрестного года регионально-муниципальных партнерств. Представители Германо-российского форума рассказали «Известиям», что во время визита запланировано подписание трех новых соглашений о партнерстве между российскими и немецкими городами. Также в организации подчеркнули, что следующий перекрестный год будет посвящен двусторонним научным связям.

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас встретятся в Берлине на мероприятии, посвященном завершению перекрестного года регионально-муниципальных партнерств. Ответственным за его организацию с немецкой стороны является Германо-российский форум (Deutsch-Russisches Forum, DRF) — организация, выступающая за развитие общественного диалога между двумя государствами. В российском посольстве в ФРГ «Известиям» подтвердили информацию о визите.

— В рабочем порядке сообщаем, что визит состоится 14 сентября и связан он с участием Сергея Лаврова в мероприятиях по случаю завершения перекрестного года регионально-муниципальных партнерств, — заявили в российском диппредставительстве.

Как сообщили в DRF, министры наградят 30 успешных проектов регионального сотрудничества. Также в их присутствии будут заключены новые соглашения о муниципальном партнерстве. При этом в организации подчеркнули, что стороны предполагают провести еще один перекрестный год.

— В рамках мероприятия предусматривается подписание трех новых соглашений о партнерстве между немецкими и российскими городами (Грейфсвальд–Выборг, Шведт–Туапсе, Лар–Звенигород) и соглашение между Союзом российских городов и немецким Städtetag (Ассоциация немецких городов), — сообщили «Известиям» в DRF. — По нашей информации, следующий перекрестный год планируется посвятить научным связям между Германией и Россией.

В организации положительно оценили итоги прошедшего перекрестного года. Как заявили в DRF, такие инициативы выявляют «устойчивость и многообразие германо-российских отношений на коммунальном и региональном уровнях, которые отличаются активным участием граждан».

Российско-германский год регионально-муниципального партнерства проводится в 2017–2018 годах. Договоренность о его проведении была достигнута в конце июня 2017 года на XIV конференции городов-партнеров России и Германии в Краснодаре. Цель мероприятия заключалась в укреплении связей между российскими и германскими федеральными землями, регионами, районами и муниципалитетами, а также — в установлении более тесных связей между общественными объединениями, университетами и школами. В Союзе российских городов, который курировал эту работу со стороны РФ, перекрестный год назвали одним из инструментов общественной межмуниципальной дипломатии и способом налаживания дополнительных партнерских отношений между русскими и немцами.

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