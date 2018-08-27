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В ФРГ призвали Европу поддерживать добрые отношения с Россией

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Евросоюзу нужны добрососедские отношения с Россией в долгосрочной перспективе, несмотря на разные позиции по данному вопросу отдельных стран ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе конференции в Бухаресте.

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По словам немецкого министра, одни, анализируя исторический опыт и политическую перспективу, поддерживают диалог с Россией, а другие выступают за отдаление от нее.

«Но мне кажется важным, чтобы мы развивали культуру общих согласованных действий в восточной политике. Потому что ЕС нуждается в долгосрочной перспективе в добрососедских, доверительных отношениях с Россией — в интересах собственной же безопасности», — заявил Маас в своей речи, текст которой опубликован на сайте МИД ФРГ.

Все подходы к отношениям с Россией необходимо учитывать в «новой европейской восточной политике», отметил глава немецкого МИДа, подчеркнув, что странам ЕС нужно взаимопонимание принципов общей реакции в отношении восточных соседей.

Ранее в понедельник Маас отметил, что Европа должна отреагировать на новые санкции США в отношении России, Китая, Турции и других важных экономических партнеров.

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