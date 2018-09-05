Воспитанников детсадов в Красноярске начали обучать футболу

Профессиональные футбольные поля обустроены при детских садах в Красноярске. С малышами занимаются тренеры.

Футбольные поля открылись в детских садах №43 и №140. Они соответствуют спортивным стандартам. Искусственное травяное покрытие уложено на подложку из щебня толщиной 20 см и дренаж, на траву нанесена белоснежная разметка. Поля можно использовать круглый год, зимой там организуют каток. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Поля благоустроили за счет средств футбольной академии «Я чемпион». Обучаться футболу будут 80 воспитанников детских садов в возрасте от 3 до 7 лет. Дважды в неделю с ними занимаются профессиональные тренеры. Методика обучения адаптирована в соответствии с возрастными особенностями учеников.