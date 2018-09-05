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Заморозки до минус 5 градусов ожидаются в Омской области

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Синоптики прогнозируют заморозки в течение нескольких ночей в Омской области. Температура воздуха опустится до минус 5 градусов.

Согласно прогнозам, в ночь на 6 сентября в отдельных районах Омской области температура опустится до 0... минус 5 градусов. Дожди не ожидаются, однако в утреннее время местами возможно образование тумана. Днем столбики термометров поднимаются до 19 градусов тепла. В ночь на 7 сентября вновь ожидаются заморозки, пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что уборка урожая в Омской области задерживается. Работы переносятся на октябрь, а по сое, рапсу и подсолнечнику — на ноябрь. В начале лета в Омской области вводился режим ЧС из-за низких темпов посевной кампании. Причиной стали погодные условия, аграриям мешали низкие температуры и переувлажнение почвы.

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