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Река Иртыш стала чище в Омской области

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В районе села Татарка Омской области отмечается улучшение состояния воды в реке Иртыше. Об этом сообщает Минприроды РФ.

По данным ведомства, вода в Иртыше в районе границы с Казахстаном за 2017 год характеризуется как «слабо загрязненная». В 2016 году была дана оценка «загрязненная», а до 2009 года река считалась «очень загрязненной». При этом в докладе о показателях чистоты воды в Омской области указывается, что далее по течению на территории региона Иртыш вновь оценивается как «загрязненный». Об этом пишет ИА «Город55».

Ранее сообщалось, что власти Челябинской области опасаются экологического бедствия на реке Миасс. Под руслом пришел в негодность канализационный трубопровод, в связи с чем возникла угроза попадания нечистот в воду. На замену трубы власти выделят 50 млн рублей.

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