Аграрии в Омской области отстают от графика уборки урожая

Темпы уборки урожая в Омской области снизились в 15 раз. Основные работы переносятся на октябрь и ноябрь.

По последним данным, в Омской области убрано 69,5 тыс. га полей с зерновыми культурами. В прошлом году на эти же даты аграрии убрали 973,7 тыс. га. Основная фаза уборочных работ откладывается на октябрь. Что же касается сои, рапса и подсолнечника, то уборка может затянуться до ноября. Об этом пишет РИА «Омск-информ».

Всего в регионе намолочено 89,1 тыс. т зерна, урожайность составила 16,9 центнеров с 1 га. До сих пор не обмолочены все озимые культуры. По пшенице план выполнен на 65%, по ржи — на 60%.

Овощи собраны с площади 391 га.