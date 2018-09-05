Обнаружен ворующий данные со смартфона поддельный Viber

Специалист по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко предупредил о появлении вредоносной программы, маскирующейся под популярный мессенджер Viber.

В своем Twitter эксперт сообщил, что шпионское ПО крадет данные из WhatsApp и WeChat.

Программу Стефанко обнаружил на сайте, замаскированном под официальный магазин Google Play. Он отметил, что создатели приложения идеально скопировали интерфейс настоящего Viber.

При этом у программы стоит значок «Выбор редакции» и показатель в 500 млн скачиваний. Создатели подделки даже обозначили оценку пользователей в 4,3 балла.

После установки такого приложения оно запрашивает расширенный доступ к памяти устройства, microSD-карте и незаметно похищает документы и медиафайлы из WhatsApp и WeChat.

Также поддельный Viber может записывать телефонные разговоры.

4 сентября сообщалось, что мошенники нашли новый способ кражи средств через мобильное приложение. Разработка под названием Ancestry маскируется под сервис для поиска родственников и списывает деньги.