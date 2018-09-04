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Мошенники придумали новый способ краж через мобильные приложения

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Фото: Reddit.com
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На портале Reddit обратили внимание на мобильное приложение, которое ворует деньги у пользователей.

Разработка под названием Ancestry маскируется под сервис для поиска родственников. Программа запрашивает у пользователя его ФИО, год и место рождения, после чего предлагает приложить палец к сканеру гаджета под предлогом поиска данных о его родословной.

Как только пользователь начинает сканировать отпечаток, всплывает окно с предложением купить «премиальную» версию программы за £82,99 в неделю (более 7 тыс. рублей). Окно с покупкой исчезает так быстро, что пользователь не успевает среагировать и отказаться от оплаты.

Если на гаджете установлена функция оплаты покупок в приложениях при помощи отпечатка пальца, то средства списываются моментально без возможности отмены.

На данный момент программа удалена из магазина приложений App Store.

В августе компания Apple удалила 25 тыс. приложений с запрещенными в КНР азартными играми из китайского App Store.

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