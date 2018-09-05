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Трюдо отказывается идти на уступки США по ключевым пунктам НАФТА

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Фото: REUTERS/Rebecca Cook
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Канада не пойдет на уступки США по ключевым пунктам Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник, 4 сентября, телеканалу СВС.

Главная претензия Канады — отсутствие в новом договоре механизма разрешения споров и положения о защите культурных секторов Канады, включая средства массовой информации.

«Для канадцев немыслимо, чтобы американская телесеть покупала канадские медиакомпании, будь то газеты, телевизионные станции или телевизионные сети», — заявил Трюдо.

По его мнению, это будет отказом от национальной идентичности.

Соглашение НАФТА было подписано Соединенными Штатами, Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. По инициативе нынешнего президента США стороны начали обсуждение фактического перезаключения этой договоренности на новых условиях.

26 августа президент США Дональд Трамп объявил об улучшении отношений США и Мексики, и в скором времени станет возможным подписание торгового соглашения между двумя странами.

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