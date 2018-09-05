Будущее работников старшего возраста обсудили парламентарии и ТПП

Будущее работников старшего возраста обсудили 4 сентября представители российского парламента и руководство Торгово-промышленной палаты (ТПП).

«Вопросы возрастной дискриминации работников старшего возраста, с одной стороны, мы должны обсуждать. Но мы понимаем, что помимо кнута так называемого должен быть пряник. Должна быть прямая мотивация компаний на то, чтобы они принимали у себя соответствующие программы, сохраняли те программы, которые на сегодняшний день есть для этой возрастной категории. Рассчитываем здесь тоже на вашу поддержку», — заявил зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.