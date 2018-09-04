Пушков рассказал Макфолу об украинской борьбе за демократию

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Украина борется за демократию.

В своем микроблоге в Twitter экс-дипломат написал, что часто бывает на Украине и считает, что борьба этой страны за демократию и безопасность «является одним из самых важных событий в мире сегодня».

В ответ Пушков напомнил о недавних высказываниях спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Макфолу нравится говорить об Украине [в контексте] «борьбы за демократию». Поддерживая его, спикер рады Андрей Парубий объявил себя «большим сторонником прямой демократии». И добавил, что «самым крупным человеком, практикующим прямую демократию, был Адольф Гитлер», — написал сенатор в Twitter.

Парубий сделал свое заявление о фюрере Третьего рейха 4 сентября в эфире телеканала ICTV. Политик обратил внимание, что этот факт необходимо помнить, поскольку в то время прямая демократия была одним из ключевых способов манипуляции.