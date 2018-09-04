Прямой эфир

Пушков рассказал Макфолу об украинской борьбе за демократию

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Украина борется за демократию.

В своем микроблоге в Twitter экс-дипломат написал, что часто бывает на Украине и считает, что борьба этой страны за демократию и безопасность «является одним из самых важных событий в мире сегодня».

В ответ Пушков напомнил о недавних высказываниях спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Макфолу нравится говорить об Украине [в контексте] «борьбы за демократию». Поддерживая его, спикер рады Андрей Парубий объявил себя «большим сторонником прямой демократии». И добавил, что «самым крупным человеком, практикующим прямую демократию, был Адольф Гитлер», — написал сенатор в Twitter.

Парубий сделал свое заявление о фюрере Третьего рейха 4 сентября в эфире телеканала ICTV. Политик обратил внимание, что этот факт необходимо помнить, поскольку в то время прямая демократия была одним из ключевых способов манипуляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков и Макфол поспорили в Twitter
Экс-посол США Макфол рассказал о разрушивших его карьеру российских санкциях

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017