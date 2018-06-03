Пушков и Макфол поспорили в Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на пост бывшего посла США в Москве Майкла Макфола в Twitter.

Американский дипломат в своем сообщении заявил, что президент США Дональд Трамп не обеспокоен ситуацией с правами человека в Китае, России, КНДР, Саудовской Аравии и других странах.

«Я даже не уверен, что его волнует американская демократия. Почему люди думают, что он искренне стремится к демократическим переменам в Иране?» — задался вопросом Макфол.

В свою очередь Пушков отметил, что действия бывших властей США говорят о том, что их также мало беспокоили демократические ценности.

«Вы полагаете, что Обама (Барак Обама бывший президент США. –– Ред.) и Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь) беспокоились о демократии в Ливии? Скажете еще. Единственное, что их заботило, — это убийство Каддафи. Помните фразу Хиллари: «Мы пришли, увидели, он умер!» — возразил сенатор.

Напомним, в 2011 году США поддержали ливийских повстанцев и содействовали госперевороту –– «арабской весне» в стране. В результате ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит без суда.

Пушков и Макфол не в первый раз обмениваются мнениями в Twitter. Ранее они обсуждали Крым, закон о СМИ-иноагентах в США и многие другие темы.

Майкл Макфол –– американский политолог и дипломат. Был послом США в России с 2012 по 2014 год.