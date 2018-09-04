В Москве арестовали экс-начальника ОЗК в рамках дела Магомедовых

Тверской суд Москвы арестовал экс-начальника департамента сопровождения бизнеса АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Романа Грибанова. Задержание произошло в рамках уголовного дела совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Грибанова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября», — рассказал источник агентства ТАСС в суде.

Братьев Магомедовых арестовали в Москве в конце марта. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд рублей.

В то же время гендиректору компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову, также находящемуся под стражей, вменяется в вину хищение почти 669 млн рублей. Всего в дело группы объединены семь уголовных дел.

Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма». Компания, по его словам, принадлежит его брату, с которым он уже шесть лет не общается. Зиявудин Магомедов во время судебного заседания заявил, что не согласен с обвинениями и не считает себя виновным.