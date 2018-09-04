Суд вновь не смог принять решение по иску ФСО к Ярмольнику

Хамовнический суд Москвы на втором заседании не смог вынести решение по иску Федеральной службы охраны (ФСО) к актеру Леониду Ярмольнику о возмещении 800 тыс. рублей после ДТП.

Как сообщает «Газета.Ру», суд отложил рассмотрение дела до 17 октября и направил запрос в компанию, где ремонтировался принадлежащий ФСО Mercedes. От компании хотят узнать, когда машина поступила в ремонт, какие повреждения она получила. Кроме того, сторона Ярмольника утверждает, что купленный в 2012 году автомобиль спецслужбы к моменту аварии ни разу не проходил официального технического обслуживания.

ФСО в августе подала на актера в суд за массовую аварию, которую Ярмольник устроил 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. Одна из пострадавших машин принадлежит службе. По версии истца, страховая компания покрыла лишь часть расходов на ремонт — 400 тыс. рублей. Еще 833 тыс. рублей ФСО решила взыскать с виновника аварии.

Первое заседание по иску состоялось 21 августа. Тогда разбирательство отложили для предоставления дополнительных доказательств.