Правила блокировки счетов банками ужесточат

Возможности банков блокировать счета клиентов, заподозренных в реализации «серых схем», планируют ограничить. Соответствующие поправки к так называемому антиотмывочному закону готовит Минфин. Вопрос произвольной интерпретации финансовыми организациями сомнительных операций может быть решен путем введения штрафов за замораживание счетов добросовестных клиентов, а банки необходимо обязать разбираться в каждой ситуации, считают участники рынка.

Порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц планируется конкретизировать. Соответствующий законопроект, с которым ознакомились «Известия», по поручению президента Владимира Путина разрабатывает Минфин. В апреле глава государства потребовал от правительства и Центробанка скорректировать нормативную базу, чтобы исключить необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

Сейчас банки могут заблокировать счет клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. Из-за этого под удар часто попадают добросовестные граждане и компании.

В 2017 году российские банки заблокировали порядка 700 тыс. счетов клиентов, уточнил руководитель Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексей Порошин. Президент «Опоры России» Александр Калинин уверен, что предпосылок к радикальному снижению объемов блокировки не появилось. Более того, в ближайшем будущем ситуация с блокировкой может обостриться, поскольку обозначился тренд на ужесточение законодательства о самозанятых, отметил он. По словам Александра Калинина, вскоре этот пласт населения начнет активно переходить в легальный банковский оборот — тогда блокировок, в том числе необоснованных, может стать намного больше.

Снизить напряженность в отношениях банков и их клиентов может четкая и жесткая регламентация ответственности за необоснованную блокировку, уверен президент «Опоры России». Также, по его мнению, должна появиться система штрафов для банков за необоснованное замораживание счетов граждан.

Должен быть сформулирован четкий перечень критериев, не предусматривающий вольных интерпретаций, по которому банк должен обязательно блокировать счет, уверен председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Однако в этом случае банк нужно обязать разобраться в ситуации в определенный срок. Например, на доказательство того, что клиент действительно отмывает деньги, у банка должно быть три дня, предлагает эксперт. В пограничных ситуациях банки обязаны ограничиваться предупреждением, считает Владимир Гамза.

— В данном случае уже клиент должен быть поставлен в жесткие временные рамки для того, чтобы доказать банку свою добропорядочность, — пояснил он.

Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, напротив, считает, что подход к блокировке должен быть деформализован. По его словам, необходимо отталкиваться от риск-ориентированных принципов. Он отметил, что сейчас банк не может не заблокировать счет, так как обязан следовать формальным критериям. По его мнению, для улучшения делового климата в стране необходимо уходить от бюрократических подходов.

На момент сдачи материала в номер в пресс-службе Минфина не ответили на вопросы «Известий» о возможной конкретизации оснований для блокировки счетов. В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что подготовили свои предложения по этому вопросу и направили их в Минфин.

Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года — основной в российском «антиотмывочном» законодательстве. В документе определено, как финансовые организации должны контролировать доходы, сделки, денежные операции их клиентов. Например, причиной блокировки счета физлица может стать проведенная им операция на сумму, превышающую 600 тыс. рублей. Однако банки также могут замораживать счета клиентов по своему усмотрению, если основания для их действий согласуются с методическими рекомендациями и актами ЦБ. Относительная свобода приводит к тому, что зачастую заблокированными оказываются и счета клиентов с незначительным объемом операций, не превышающим пороговые 600 тыс.