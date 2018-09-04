Угонщиков строительного крана отправили в колонию в Великом Новгороде

Двое мужчин осуждены за серию угонов в Новгородской области. Помимо легкового транспорта им удалось похитить строительный кран.

Подельники действовали с 2014 по 2016 год. Им удалось угнать пять автомобилей «УАЗ» на территории Великого Новгорода, Чудово и Новгородского района. Также мужчины похитили строительный кран на одной из площадок региона. В 2015 году один из подсудимых пытался угнать еще один строительный кран, однако тогда помешали препятствия в виде опор. Об этом пишет «Новгород.ру».

В областной прокуратуре уточнили, что ущерб от действий угонщиков составил 3,5 млн рублей. Одного из подсудимых приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, второму дали пять лет лишения свободы.