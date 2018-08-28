Житель Хабаровского края угнал поезд ради слива топлива

Жителя Хабаровского края обвиняют в угоне железнодорожного подвижного состава, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в ночь на 19 января 2018 года на станции Токи Ванинского района Хабаровского края. 28-летнему помощнику машиниста был нужен не тепловоз, а дизельное топливо. Ради этого он проехал 80 м до автостоянки, слил топливо и бросил локомотив с работающими двигателями.

Против мужчины возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд. Угонщику грозит до восьми лет тюрьмы, отмечает телеканал «360».

Ранее в Волгоградской области поймали банду, которая выкачивала топливо из тепловозов на железнодорожной сортировочной станции. Всего преступники похитили 340 т нефтепродуктов на сумму порядка 11 млн рублей.