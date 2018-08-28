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Житель Хабаровского края угнал поезд ради слива топлива

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Жителя Хабаровского края обвиняют в угоне железнодорожного подвижного состава, сообщает  Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР.

Инцидент произошел в ночь на 19 января 2018 года на станции Токи Ванинского района Хабаровского края. 28-летнему помощнику машиниста был нужен не тепловоз, а дизельное топливо. Ради этого он проехал 80 м до автостоянки, слил топливо и бросил локомотив с работающими двигателями. 

Против мужчины возбудили уголовное дело, которое уже передано в суд. Угонщику грозит до восьми лет тюрьмы, отмечает телеканал «360»

Ранее в Волгоградской области поймали банду, которая выкачивала топливо из тепловозов на железнодорожной сортировочной станции. Всего преступники похитили 340 т нефтепродуктов на сумму порядка 11 млн рублей.

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