Ученые нашли ключ к безопасному снижению веса

Ученые из мюнхенского центра Гельмгольца обнаружили, что растительное вещество целастрол, которое используется в китайской медицине, может стать новым средством борьбы с ожирением. Об этом пишет Xinhua.

Отмечается, что многие люди начинают набирать вес, поскольку у них перестает вырабатываться гормон лептин, благодаря которому наступает чувство сытости.

Специалисты проверили свою теорию на мышах с избыточным весом. Те грызуны, которым давали целастрол, съедали гораздо меньше пищи и теряли около 10% веса в течение недели.

Оказалось, что данное вещество активирует определенные центры в головном мозге, играющие важную роль в контроле веса. То есть это соединение восстанавливает чувствительность лептина и усиливает ощущение сытости.

По словам авторов исследования, пока не ясно, насколько эффективно вещество будет действовать на людей. Однако они утверждают, что лептин, вырабатываемый людьми и мышами, практически идентичен, поэтому у вещества есть большой потенциал.

Ранее в августе ученые назвали еще одну причину отложения жира. Оказалось, что это недостаток сна.