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Дело завели на жителя Калининграда за применение газового баллончика

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Житель Калининграда брызнул из газового баллончика в лицо водителю, который его подрезал на дороге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на парковке по Советскому проспекту. 39-летнего автомобилиста подрезал другой участник движения при перестроении из ряда в ряд. Мужчина решил отомстить и проследил за оппонентом. Когда тот остановился, подозреваемый подбежал к машине и распылил в лицо пенсионеру газ из баллончика. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

В результате нападения потерпевший получил химический ожог глаз. С информацией о происшествии он обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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