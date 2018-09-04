Дело завели на жителя Калининграда за применение газового баллончика

Житель Калининграда брызнул из газового баллончика в лицо водителю, который его подрезал на дороге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел на парковке по Советскому проспекту. 39-летнего автомобилиста подрезал другой участник движения при перестроении из ряда в ряд. Мужчина решил отомстить и проследил за оппонентом. Когда тот остановился, подозреваемый подбежал к машине и распылил в лицо пенсионеру газ из баллончика. Об этом сообщает «Калининград.Ru».

В результате нападения потерпевший получил химический ожог глаз. С информацией о происшествии он обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия».