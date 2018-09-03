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Купание запретили в Калининграде из-за химического состава воды

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В Калининграде запретили купание в озере Шенфлиз. Это связано с результатами проверки состава воды, которую провело областное минприроды.

По данным ведомства, вдоль улицы Дзержинского на береговой полосе образовалась бирюзовая пленка. Как показали лабораторные исследования, в воде превышена концентрация химических веществ. Содержание фенола в 590 раз превышает нормы, нефтепродуктов — в 540 раз. Об этом сообщает Калининград.Ru.

В администрации Калининграда уточняют. Что повышенная концентрация химических веществ создает угрозу для жителей города. Купание в водоеме было запрещено.

Ранее запрет был введен на озере Карповском. Там обнаружены возбудители кишечной инфекции.

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