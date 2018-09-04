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Около 5 т зараженных нектаринов не пустили в Калининградскую область

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В Калининградскую область не пропустили партию зараженных нектаринов из Турции. В ней обнаружили опасное карантинное заболевание — бурую монилиозную гниль.

Сотрудники Россельхознадзора отобрали для проверки несколько плодов. Лабораторные исследования показали, что фрукты заражены, сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Чтобы не допустить распространения инфекции, партия будет уничтожена. В общей сложности экскаваторы раздавят около 5 т нектаринов.

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