Около 5 т зараженных нектаринов не пустили в Калининградскую область

В Калининградскую область не пропустили партию зараженных нектаринов из Турции. В ней обнаружили опасное карантинное заболевание — бурую монилиозную гниль.

Сотрудники Россельхознадзора отобрали для проверки несколько плодов. Лабораторные исследования показали, что фрукты заражены, сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Чтобы не допустить распространения инфекции, партия будет уничтожена. В общей сложности экскаваторы раздавят около 5 т нектаринов.