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Диетолог оценил пользу интервального голодания

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Фото: Depositphotos/AlphaBaby
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Режим питания, при котором вся пища за день принимается в течение 10 часов, позволяет компенсировать связанные с нарушением суточного цикла расстройства метаболизма. К такому выводу пришли американские ученые из Института биологических исследований Солка.

По словам врача-диетолога, гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Ксении Селезневой, системы питания, согласно которым принимать пищу можно лишь определенное количество часов в сутки, а затем в течение достаточно длительного периода необходимо воздерживаться от приема пищи, в последнее время набирают всё большую популярность.

«Это называется интервальное голодание. Считается, что в организме происходят такие же процессы, как при полном голодании. Всё это способствует улучшению здоровья», — рассказала Селезнева НСН. Врач подчеркнула, что эта диета, как и любая другая, обязательно должна быть обговорена со специалистом.

«Тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диетологи не всегда могут рекомендовать длительное воздержание от пищи», — резюмировал диетолог.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого одних мышей кормили круглосуточно, а других — в течение 10-часового промежутка. Грызуны, которые получали пищу в течение 24 часов, начали страдать метаболическими заболеваниями и ожирением, а другая группа животных, которая потребляла такое же число калорий, оставалась здоровой.

Пока ученые проводили исследования только на мышах. Исследования на людях эксперты намерены провести в будущем. Так что еще не подтвержден тот факт, что подобные ограничения помогут избежать возрастных заболеваний и сохранить здоровье.

Ранее в сентябре ученые под руководством доктора Джонатана Джонстона из Университета Суррея в Англии рассказали, что сбросить вес человеку помогают поздний завтрак и ранний ужин.

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