Ученые рассказали о продлевающей жизнь диете

Переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье пожилых людей и значительно увеличивает продолжительность их жизни. Об этом говорится в исследовании итальянских ученых, опубликованном в British Journal of Nutrition.

«Мы выяснили, что диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, оливками и злаками, понижает вероятность преждевременной смерти примерно на 25%», — рассказала о результатах исследования сотрудница Средиземноморского нейрологического института в Поццилли Марьялаура Боначчо.

Ученые изучили данные о состоянии здоровья примерно 12 тыс. людей разных возрастных и экономических категорий, соблюдающих определенные правила питания. Оказалось, что переход на подобную диету даже в преклонном возрасте снижает вероятность преждевременной смерти на 24% у мужчин и на 29% — у женщин.

Вероятность возникновения инсультов и инфарктов при этом снижалась примерно на 9% для мужчин и 11% для женщин. Исследователи считают, что причиной столь благоприятного эффекта было большое количество ненасыщенных жиров, которые благотворно влияют на работу сосудов и помогают организму избавиться от холестерина.



В августе ученые из калифорнийского университета в Сан-Луис-Обиспо рассказали о системе питания, которая поможет избавиться от жира на животе. По словам доктора Кари Пилолл, сделать талию уже легче всего с помощью так называемой сердечной диеты.